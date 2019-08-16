Sevgilisini dövüp silahla vuran zanlı tutuklandı

İZMIR'IN Konak ilçesine bağlı Hatay semtinde 46 yaşındaki Mustafa Ölmez ile 26 yaşındaki sevgilisi Kübra Mine Y., bindikleri takside tartışmaya başladı. Kübra Mina Y.'nin kendisiyle evlenmemesi durumunda ayrılacağını söylediği Ölmez, genç kadını dövmeye başladı. Ölmez, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla da Kübra Mine Y.'yi bacağından vurup, yaraladı. Taksicinin durmasının ardından Ölmez, araçtan inip, kaçtı. Kübra Mina Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (EAH) kaldırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastanede tedavi altına alınan Kübra Mine Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Talihsiz kadın, kendisini önce döven sonrada tabancayla vuran Mustafa Ölmez'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerin yaptığı araştırma sonucu Ölmez, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Zanlı Mustafa Ölmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ölmez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.