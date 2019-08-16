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’de tarih gün yüzüne çıkıyor

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Ulucami’de tarih gün yüzüne çıkıyor
MANISA Büyükşehir Belediyesi'nin, Şehzadeler ilçesi İshakçelebi Mahallesi'nde bulunan Ulucami çevresinde gerçekleştirdiği kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Mevcut alanda 2017 yılında 2. etap kamulaştırma çalışması başladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, "2. etap kamulaştırma alanı yaklaşık 13 bin metrekarelik alan olup toplamda 64 parsel, 120 binadan oluşmaktadır. 64 parselden 46'sının belediyemiz adına tescil işlemi tamamlanmıştır" dedi.
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Ulucami’de tarih gün yüzüne çıkıyor
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