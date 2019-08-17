Ameliyat olduktan sonra engelli kaldı

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki iki çocuk annesi Toktaş, 2013 yılında ayaklarındaki varis nedeniyle İzmir'de doktora başvurdu. Özel hastanede iki ayağından varis ameliyatı olan ve taburcu edildikten sonra sağ ayağını kullanamayan kadın, ameliyatı yapan doktora gitti. Doktor, Toktaş'a ayağını kullanamamasının nedeninin psikolojik olduğunu, testlerde sorun gözükmediğini söyledi. Tire'de doktorlar, varis ameliyatında ayak sinirinin kesilmiş olduğundan şüphelenerek Toktaş'ı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Sinir ölçümlerinde Toktaş'ın sağ ayağında "peroneal siniri kesisi" tespit edildi. Toktaş, kesilen sinirlerin onarılması için özel hastanede yeniden ameliyat olmasına rağmen ayak parmakları ve bileğindeki hareket kabiliyetini kaybetti.

ENGELLI RAPORU ALDI

Tire Devlet Hastanesi'nden yüzde 23 engelli raporu alan Toktaş, avukatı Salih Emrah Ertan vasıtasıyla ameliyatı yapan doktor ve özel hastaneyi Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti ve 2014 yılında 50 bin liralık tazminat davası açtı. Adli Tıp Kurumu'ndan, hekim ve özel hastanenin kusuru olmadığına ilişkin rapor gönderdi. Dosyaya bakan mahkeme, gönderilen rapor doğrultusunda davayı reddetti. Ertan, davayı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'ne taşı ve karar bozuldu. İzmir Tüketici Mahkemesi'nde dosya yeniden açıldı. Ege Üniversitesi'nden gönderilen raporda "Ameliyatta herhangi bir kusurun bulunmadığı" görüşüne yer verildi. Bilirkişi raporu doğrultusunda tüketici mahkemesi davayı tekrar reddetti, Ertan ise karara itiraz ederek yeniden Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'ne başvurdu. Dava sürecinin 5 yıldan bu yana devam ettiğini belirten Emine Toktaş, "Hayatıma engelli olarak devam etmek zorunda kaldım" dedi. Avukat Salih Emrah Ertan, ise, "Emine Hanım ve ailesinin hayatı altüst oldu. Yaşam kalitesi bozuldu. Davanın sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.