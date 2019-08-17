İmece usulüyle sorun kalmıyor

Manisa'nın Soma ilçesine baglı Beyce Mahallesi sakinleri, yollarını, caminin yenilenmesini ve sulama kanallarını imece usulüyle yapıyorlar. Ilçenin kırsal mahallelerinden Beyce'de araçların geçmekte zorlandıgı yolları genisleten, su ulasmayan tarlalara sulama kanalı yapan, mahalle camisini yenileyen vatandaslar, yasadıkları yerin sorunlarını çözüyorlar. Beyce Mahallesi Muhtarı Osman Durmaz, mahalle sakinlerinin maddi destekleri, köy bütçesinde topladıkları paralar ve gönüllü isçilerin katkısıyla birçok eksikligi kendi imkanlarıyla giderdiklerini anlattı.

CAMİYİ YENİLEDİLER

Durmaz, 186 hanede 385 kisinin yasadıgı mahallede kendi islerini görmenin mutlulugunu yasadıklarını belirterek "10 kisilik gönüllü ekibi kurduk. Imece ile istinat duvarı yaptık, yollara beton dökerek genislettik. Is basa düsünce çalısmamız gerekiyor. Burası bizim evimiz, topragımız. Atalarımız da böyle yapmıs. Belediye malzeme destegi verdi ya yeter, biz isçi olur çalısırız. Sulama kanalımızda suyumuz vardı ama su tarlalara ulasmıyordu. Suyun önünü açtık kanallar olusturduk, boru hattı dösedik. 3 gün çalıstık ve suyumuzu kendi emegimizle tarlalarımıza ovamıza ulastırdık. Kendi aramızda camimiz için para topladık herkes bir seyler verdi 30 bin lira topladık. Camimizin yeniden duvar kaplaması yaptık. Bu islerde de belediyeden sadece malzeme destegi aldık. Camimiz yenilendi. Kendi traktörlerimiz ile kendi küregimiz, kazmamızı elimize aldık yaptık" diye konustu. Mahalle sakinlerinden 75 yasındaki Ayse Cura, kadınların da çalısan gönüllülere yemek hazırlayarak destek oldugunu söyledi. 80 yasındaki Mesude Vardı ise, "Köyümüze gelen isçilerin, imeceye katılanların gözlemelerini, yemeklerini biz yaparız. Köyümüz için gönlümüzle çalısıyoruz." dedi.