Kullanılmayan lastikler ile kaldırımı renklendirdiler

BUGÜN NELER OLDU

Pamukkale ilçesinde 10 yıldır bakkal dükkânı isleten Sevilay Besli (40) ile esi Sebahattin Besli (40), eski otomobil lastiklerini kullanarak sokaklarını renklendirdi. Degirmenönü Mahallesi'nde bakkal dükkanı isleten Sevilay ve Sebahattin Besli çifti, yaklasık 2 ay önce geri dönüsüme katkı saglamak amacıyla plastik siselerden çesitli süs esyaları yapmaya basladı. Sebahattin Besli'nin maket bıçagıyla kestigi otomobil lastiklerini, esi Sevilay Besli ise farklı renklere boyayarak içine çiçek dikti. Yine otomobil lastikleri kullanarak masa yapan çift, atıl durumdaki odun ve tahta parçalarıyla yaptıkları rengârenk iskemlelerle de güzel tasarımlar olusturdu.