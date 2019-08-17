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’de hava yolu tercih edildi

Giriş Tarihi: 17.8.2019
Kuzey Ege’de hava yolu tercih edildi
Kurban Bayramı'nı tatil yaparak degerlendirmek isteyen milyonlarca vatandas, Ege Bölgesi'ne akın etti. Özellikle Balıkesir'in sahil kesimlerine gelenler kara yolunu tercih edince dönüs yolunda uzun araç konvoyları olustu. Kuzey Ege'de yogun geçen Kurban Bayramı'nda kara yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti. Kısa Kurban Bayramı tatilini yolda geçirmek istemeyenler tercihini hava yolundan yana yaptı. Kuzey Ege'de tatilini geçirmek isteyen birçok kisi hava yolu ile bölgeye ulasım sagladı. Istanbul Sabiha Gökçen, Yeni Istanbul ve Ankara Esenboga Havalimanlarından Balıkesir Koca Seyit Havalimanına 5 günde 60 iç hat ticari uçusu gerçeklestirildi. 4 bin 888 gelen ve 4 bin 597 giden yolcu olmak üzere toplamda 9 bin 485 yolcuya uçus öncesi hizmeti verildi.
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Kuzey Ege’de hava yolu tercih edildi
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