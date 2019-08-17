Manisa’da kırkayak adamı hastanelik etti

BUGÜN NELER OLDU

Manısa'nınAlaşehir ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Erbaş, geçtiğimiz akşam evinin önünde otururken yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki bir kırkayak tarafından elinden sokuldu. Zehrini Mehmet Erbaş'ın elinin üzerine bırakan kırkayak bir anda gözden kayboldu. Acılar içinde kıvranan Mehmet Erbaş, Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine gitti. Acil serviste serum takılan Mehmet Erbaş, müşahede altına alındı. Mehmet Erbaş, yataktan kalkacağı sırada, yanında refakatçi olarak bulunan kızı Zeynep Erbaş babasının gömlek düğmelerinin arasından kırkayağı gördü. Tüm gece kırkayak ile birlikte yaşayan Mehmet Erbaş, taburcu edildi. Erbaş, "Düşmanımla koyun koyuna yatmışım" dedi. Alaşehir'de hizmet veren Veteriner Hekim Ümit Sönmez ise, "Kırkayağın sokması erken tedavi olmazsa öldürücü olma ihtimali olabilir" dedi.