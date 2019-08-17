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’da vişne üretimi arttı

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019
Manisa’da vişne üretimi arttı
TÜİK tarafından yayınlanan 2018 yılı geçici verilerine göre, Manisa'da bin 22 ton vişne üretildi. TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, "Manisa'da bin 340 dekarlık alanda 43 bin meyve veren yaşta ve 23 bin de meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 66 bin vişne ağacı mevcuttur. 2018 yılı geçici verilerine göre, Manisa ilindeki vişne üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 0.6 artarak bin 22 ton olarak gerçekleşmiş oldu. Manisa, bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 0.6'sını karşılamakta" dedi.
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Manisa’da vişne üretimi arttı
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