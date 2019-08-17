Yaz aylarında sıvı kaybına dikkat

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aylarında beslenmedeki en önemli bileşenlerden birinin su olduğunu vurgulayan Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Temizkan, sıvı kaybı konusunda uyardı. İnsan vücudunun olabilmektedir. su kaybı sonucunda dehidrasyon durumu oluşmakta ve yoğun halsizlik, yorgunluğa neden olabilmektedir. Yüzde 20'sinin kaybı durumunda ise yaşam tehlikesi oluşabilmektedir. Bunu önlemek için yaz aylarında kadınların ortalama 2 litre, erkeklerin renginin vücukan, konusundunun ortalama yüzde 55 ile yüzde 75'i arası sudan oluştuğunu belirten Temizkan, "Bu kadar önemli bir bileşenin kaybının vücutta ağır etkisi olabil- Vücut ağırlığının yüzde 10'u kadar da dehidrasoluşabilmektedir. ortalama 2,5 litre su tüketmesi gerekmektedir. Ancak hareket durumuna ve yapılan egzersize, kafeinli içeceklerin tüketimine bağlı olarak artış göstermektedir. Yeterli sıvı alınıp alınmadığı idrar renginden kontrol edilebilir. İdrar konrenginin çok koyu olması yeterli sıvı almadığımızı gösterir" dedi.