Akıllı kavşaklar güven veriyor

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Büyüksehir Belediyesi, akıllı kavsaklarla trafigi daha hızlı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Ali Dartanel Caddesi üzerinde 2 kavsakta düzenleme yapan Büyüksehir Belediyesi bölgede yasanan trafik sorununu çözdü. Hastane Kavsagı olarak bilinen bölgenin konforlu, güvenli ve seri bir trafik akısına sahip olmasının amaçlandıgı düzenleme ile 2 gidis-2 gelis seritli yol ve sag-sol dönüslere imkan saglayan akıllı kavsak, kısa süre önce faaliyete alındı. Akıllı kavsaklarla bölgede yasanan trafik sorunu çözüme kavustu. Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, "Yogun bir sekilde kullanılan bölgemizde yapılan çalısmayla kroniklesmis bir sorunu daha çözdük. Denizlimize hayırlı olsun" dedi.