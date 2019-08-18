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Dev düdenler için yeraltı barajı hamlesi

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Dev düdenler için yeraltı barajı hamlesi
GEÇTIGIMIZ kıs yasanan yogun yagıslar sonucu, Izmir'in Menderes ilçesindeki tarım arazisinde olusan dev düdenler, dogal ortama uygun projelerle rehabilite edilip, 18 milyon metreküplük bir yeraltı barajı olusturulacak. Görsel yönden de zengin olacak proje ile düdenlerin bulundugu köyün turizme kazandırılması da planlanıyor. Bölge halkının talebi üzerine baslatılan çalısma, toplam 595 metrekarelik bir alanda gerçeklestirilecek. Izmir Büyüksehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Baskanlıgı Mühendislik Jeoloji Sube Müdürlügü tarafından yer teslimi yapılan ve saha çalısmaları baslayan projenin etüt raporu 150 günde tamamlanacak. Etüt raporu ve projelerin tamamlanmasının ardından daha sonra yaklasık 1 yıl sürecek olan yapım çalısmasına geçilecek.
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Dev düdenler için yeraltı barajı hamlesi
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