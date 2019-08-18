Kurban etlerı ıhtıyaç sahıbıne ulaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Olsun Türkiye Kampanyası" kapsamında 181 bin 540 hisse kurban payını 51 ülkede 4,5 milyon insana ulaştıran Türk Kızılay, yurt içinde bağışlanan 66 bin 862 hisse kurbanın etini, konserve yapılması için Kemalpaşa ilçesinde bulunan et işleme ve konserve tesisine nakletmeye başladı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kavurma konservesi haline getirilen etleri, yıl içinde ülkemizin bin noktasında ihtiyaç sahibi 2,5 milyon insana ulaştıracağız" dedi. Türk Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Murat Korkut ise, "Kurban bağışlarını hijyenik ortamda işlemeye başladık. Konserve üretim süresi 5 ay devam edecek. Bu süre boyunca bin 500 ton kurban etini kavurma haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi insanlarımızla buluşturacağız" diye konuştu.