Lebip Timor: Ayakta alkışlanır

BUGÜN NELER OLDU

Yukatel ?Denizlispor, müthiş bir sezon başlangıcı ile lige merhaba dedi. Galatasaray karşısındaki 2-0'lık net galibiyet bir yana, maçın 2. yarısında sergilediği güzel futbol ile de beğeni topladı.Recep'in direkten dönen vuruşu, olası bir Recep golünün ilk sinyalleri idi. Nitekim sezonun ilk golünü atmak bu futbol aşığı genç yeteneğe nasip oldu. Müthiş bir takım oyunu oynadılar. Öyle ki, ikinci yarıda rakibe tek pozisyon vermemeleri, sonradan oyuna giren Emre Mor'a değil çalım atmak, nefes alma şansı bile tanımamaları elbette ki bir teknik adam başarısı idi.Gittiği her takımda benzer başarılar ve şampiyonluklarla süslediği bir futbol geçmişi var hocanın. Hem kadro tercihi, hem oyun anlayışı ile de Galatasaray karşısında bir kez daha sahneye çıktı. Bu maçın skorunu, rakibin kaçırdığı penaltıya ve 10 kişi kalmasına bağlamak hem hocaya, hem sahadaki kadroya yapılacak en büyük haksızlıktır.Yücel hocanın bu futbol emekçisine olan güveni ve sezonun ilk maçında ilk 11'de sahaya sürmesi yeni sezonda daha nice Recep Niyaz resitallerinin habercisidir. Bu nedenle bir hocadan fazlasıdır Yücel hoca. Bazen bir teknik adam, bazen bir ağabey ama hiç vazgeçmediği adam gibi adamlığı ile hep ön plana çıkmayı başaran ender bir isimdir. Başta Yücel hoca, yönetimi, başkanı, taraftarı ve sahadaki kadroyu böyle bir-kaç satırda anlatmak kimin haddine.