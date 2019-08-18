Menemenspor’da moraller yerinde

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Menemenspor sezona galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederkenKurşunlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben tüm oyuncularıma sonsuz güveniyorum. Zorlu bir ligde mücadele ediyoruz.İç saha dış saha fark etmez her karşılaşmadan puan almak için mücadele edeceğiz.