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’da moraller yerinde

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Menemenspor’da moraller yerinde
TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Menemenspor sezona galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederken İzmir ekibinin genç teknik direktörü Ramazan Kurşunlu, galibiyet için 'İnancın zaferi' yorumunu yaptı. Kurşunlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben tüm oyuncularıma sonsuz güveniyorum. Zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Haddimizi bilerek oynayacağız. İç saha dış saha fark etmez her karşılaşmadan puan almak için mücadele edeceğiz. Yolun başındayız ilerleyen günler de daha da iyi olacağımıza inanıyorum."
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Menemenspor’da moraller yerinde
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