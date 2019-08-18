Sahne göz-göz’ün

Göztepe'de büyük gün geldi çattı. Sarı-kırmızılılar, 42 yıl sonra ilk kez üst üste 3 sezon mücadele edeceği Süper Lig'de 2019-20 sezonuna Antalyaspor maçıyla başlayacak. Bornova Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, cezası nedeniyle bugün takımın başında sahaya çıkamayacak. Göz-Göz, Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu ile Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u Anderlecht'ten Bubacarr Sanneh, Pendikspor'dan Batuhan ve Erzurumspor'dan Leo Schwechlen'i almıştı. Göztepe'de yeni transferler stoper Sanneh, sol bek Leo ve ileri uçta Eren Derdiyok'un ilk 11'de yer bulması bekleniyor.



İLK HAFTALARI GALİP KAPATIYOR

Süper Lig'deki 28. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 27 ilk hafta maçının 21'inde yenilmedi. Antalyaspor ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele etti