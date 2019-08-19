Başkan Soyer’e danışman tepkisi

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İZMIR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Grand Plaza şirketinde Özcan Işıklar depremi yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in imzasıyla haziran ayında yapılan atamayla Grand Plaza Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar getirildi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grubu yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi. Özcan Işıklar, Grand Plaza Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Kulislerde yükse konuşulmaya başlanan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Işıklar'ın Başkan Soyer'e danışman olacağı iddia edildi. Özcan Işıklar'ın Tunç Soyer'e danışman olarak atanmasının kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getiren İzmir Büşükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Geçtiğimiz mecliste maaşı oylanan ve ret oyu kullandığımız İzmir ile uzaktan yakından alakası olmayan Özcan Işıklar'ın, danışman olması kabul edilemez. Işıklar'ın daha önce Silivri Belediye Başkanı olması ve İzmir ile bir bağının olmaması bizlerin aklına 'İzmir'e ne gibi fayda sağlayabilir?' sorusunu getirmiştir. Adı geçen kişinin belediye iştiraki Grand Plaza'da yönetim kurulu başkanı olmasını kabul edememişken Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı olmasını kabul etmemiz beklenemez" dedi.