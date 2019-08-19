Çeşme’de huzur ve güven sağlandı

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ÇEŞME Emniyet Müdürü Gürcan Alev, emniyet teşkilatının birim amirlerinin de katıldığı toplantıda, Çeşme'nin Kurban Bayramı tatilindeki asayiş raporunu açıkladı. Kurban Bayramı'nın 2. ve 3. günlerinde Çeşme'yi ziyaret eden kişi sayısının 1 milyona yaklaştığını, diğer günlerde de 600 ile 800 bin arasında tatilcinin Çeşme'ye geldiğini açıklayan Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, emniyet teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için gece gündüz çalıştığını ifade etti. Çeşme Emniyet Müdürlüğü olarak İzmir Emniyet Müdürlüğünden gelen takviye kuvvetlerle birlikte, yaz başından beri kontrollerin devam ettiğini vurgulayan Alev, "9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında, Çeşme'ye 110 bin 60 aracın girdi. Bin 268 araca toplam 528 bin 368 lira trafik cezası kesildi. Ruhsatsız 11 korsan otopark hakkında işlem uygulanırken, 269 iş yeri ve eğlence mekanı kontrol edildi, bunlardan 24 tanesine cezai işlem uygulandı" bilgisini verdi. Alev, "Asayiş, trafik, KOM, narkotik, karakol, devriye ekiplerimizle tam kadro olarak hiç izin kullanmadan çalıştık. Suçları engelledik" dedi.