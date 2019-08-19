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’de genişliyor

Büyükşehir Belediyesi, 6 ayrı bölgede 36 yeni ana otobüs hattı oluşturdu. 230 otobüsün hizmet vereceği toplam 60 hatta, vatandaşlar, hızlı, ekonomik ve konforlu seyahat edebilecek

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Denizli’de toplu ulaşım genişliyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan yerleşim bölgesi ve nüfus yoğunluklarını da göz önüne alarak şehir içi toplu taşımada yeni bir dönüşüm başlatıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kent merkezinde hizmet veren belediye otobüs hat ve saatlerinde yeni düzenlemeler yapmaya başladı. Yeni yapılan düzenlemeler ile birlikte kent merkezinde 6 ayrı bölgede 36 ana hat oluşturuluyor. Denizlililerin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için oluşturulan yeni güzergahlarla birlikte 60 dolayında hatta 230 otobüs hizmet verecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi birçok hatta yeni düzenleme getirirken herhangi bir ücret artışı yapmadan vatandaşların hızlı ve ekonomik seyahatini ön planda tutuyor.

HATLAR BİRLEŞECEK
Yeni hat ve düzenlemelerle vatandaşlara otobüs kullanımını daha cazip hale getirmeyi hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, verimsiz hatları aldığı tedbirlerle daha kullanışlı hale getiriyor. Yeni hatlarla vatandaşların istedikleri yere, aktarma yapmadan ulaşması için de düzenleme yapan Büyükşehir, "uzun zaman", "çok manevra" gibi olumsuzlukların da önüne geçiyor. Bazı hatları birleştirerek zamandan da tasarruf sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca otobüs geçmeyen bazı bölgelere de yeni hat açıyor.

KISA SÜREDE BAŞLAYACAK
Otobüs ücretlerinde herhangi bir artışa gitmeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ile hem trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de vatandaşların daha ekonomik seyahat etmesini amaçlıyor. 1 saat içinde yapılacak aktarmaların da ücretsiz olmaya devam edeceği belirtiliyor. Büyükşehir'in kısa süre içerisinde yeni hatları duyurması bekleniyor.

'HAYIRLI OLSUN'
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, artan yerleşim bölgesi ve nüfus yoğunluklarını da dikkate alarak otobüs hatlarında da yeni düzenlemeye gittiklerini söyledi. Öncelikli hedeflerinin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "İnşallah yeni düzenleme ve hatlarımızla Denizlimiz'e güzellikler katmaya devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Denizli’de toplu ulaşım genişliyor
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