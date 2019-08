Hayatını turizm sektörüne adadı

İ

BUGÜN NELER OLDU

Otelcilik sektöründe 25 yılı geride bırakan Ontur Otellerin Genel Müdürü Gökçe Kesikçiler Buğday, hayatını turizme adadı. 3 ayrı otelin genel müdürlük görevini üstlenen Buğday aynı zamanda ÇEŞTOB Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürüyor. Sektöre tutkuyla bağlı olduğunun altını çizen Gökçe Kesikçiler Buğday ile Çeşme, turizm ve otelciliği konuştuk.- Turizmotelcilik hayatıma ilk olarak 1995 yılında Antalya da başladım. 2005 yılından beri de Çeşme ve İzmir'de çalışıyorum, Otelcilikte 25. yılımı doldurdum.- Termal suyumuzu kış dönemi içinde doğru kullanabilirsek, kongre turizmi, spor turizmini çeşitlendirebilirsek bu iş olur. Son yıllarda kongre merkezi yatırımları olan Çeşme'de pek çok şeyin lokomotifi olabilir. Biz gün be gün bu yatırımları geliştirip, insanlara duyurabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Hala tanıtım anlamında eksiklerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bölgeyi marka haline getirmek 1 günde olmuyor. Yurt dışından acente, influencer ve özel kişileri ağırlamak gerekiyor, her sene yılmadan fuarlarına katılıyoruz. Eninde sonunda Çeşmeyi Cote d'azur, bir Nice gibi marka olarak göreceğiz. Bizim yaz-kış turizmi yapılan bir dünya markası olmamız lazım. Yazın denizi yeme içme ve eğlence hayatı, kışında termal turizmi ön planda olması lazım.- Çeşme Ontur, 200 odalı ve kapasitesi çok büyük. 2 büyük havuzu olup, bin- bin 500 kişilik bir de plaja sahip olan oldukça büyük bir tesis. Yeni açılan ve exclusive özelliklere sahip otelimiz, Onlive Deluxe Hotel, 5 yıldız standardında özel hizmet verecek. Otelimizin kendine ait plajı, açık ve kapalı havuzları, yaklaşık bin 800 m2 lik bir spa alanımız var. Termal Suyumuz, thalasso havuzumuz ve masaj salonları mevcut. Sakız adasına bakıyoruz, odalarımızın tamamı deniz manzaralı, sabahları gemi güvertesinde gibi denize karşı uyanıyorsunuz. Kişiye özel hizmet veriyoruz.- Öncelikle ben işini bir hayat biçimi haline getirmiş olan şanslı kişilerdenim. İşimi gerçekten zevkle ve severek yapıyorum. Tempomu evlendikten ve oğlum olduktan sonra iş ile özel hayatımı dengelemek üzere kurdum. Eşim ve oğlumla hafta sonları muhakkak beraber zaman geçirmeye gayret ediyoruz, Ayda bir İzmir yakınında kısa mesafelerde bir gecelik bile olsa nefes alma molaları yapıyoruz. ÇEŞTOB Başkan Yardımcılığı'na devam ediyorum.- Aslında kadın veya erkek diye bir ayrım olmamalı. Ama en büyük rol anne olmak, orada doğal olarak farklı bir sorumluluğunuz oluyor. O sebeple ben aslında iş hayatında kuvvetli ve çalışkan olup başarılı olan kadınları da ayrı taktir ediyorum artık. Ben daha ziyade örnek olmaya gayret ediyorum her daim diyebiliriz, Türk Kadını, Atatürk'ün önümüzde açtığı yolda çok güzel başarılara muktedirdir. Yeter ki fırsat verilsin, daha çok imkan sağlansın. Ben İzmir'de büyüdüm, gerçek bir Ege kızıyım, Babam İzmirli, 3 kuşak İzmirliyiz, Anne tarafımda 2-3 kuşak İstanbullu. Ailede biraz önce bahsettiğim gibi şanslı yetiştik biz, her şeyi yapabilirsin diye büyüdük. Başarı tek başına olabilen bir şey değil, iyi bir aile görgüsü ve eğitim gerekiyor. Bunun için anneme ve babama sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sonrasında ise hayat boyu iyi bir hayat arkadaşı gerekiyor, Orada da biraz şans biraz seçimler devreye giriyor. O hususta da eşim ile birbirimizi hem çok iyi tamamlıyor, hem de çok destek oluyoruz, sonuçta aynı mesleği yapıyoruz, Kendisi de hem ev de hem de iş hayatımda bana sonsuz destektir, Bu hususta da müteşekkirim kendisine.