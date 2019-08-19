Karşıyaka lige döndü

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun başlamasına günler kala yaşanan krizlerle gerilen Karşıyaka, tartışmalara kulak tıkayıp lige odaklandı. Kadrodan aylar önce elenip başka kulüp bulamayanBattal'ın sosyal medyadan yaptığı ağır ithamlarına maruz kalan teknik direktör Mesut Toros, futbolcularıyla birlikte kenetlenip tekrar lig yarışına konsantre olacak. Kaptan Mustafa Aşan'la buzları eriten tecrübeli teknik adama son günlerdeki tartışmalarla ilgili açıklama yapmayıp sessiz kalmayı seçen yönetimin de tam destek verdiği öğrenildi.