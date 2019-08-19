Lig başlamadan 6 puanı silindi

BUGÜN NELER OLDU

Kulüpte yıllar önce forma giyen eski yabancı futbolcularına olan borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamaması yüzündenhenüz lig başlamadan yine puan silme cezasıyla sarsıldı.Manisa temsilcisine puan silme yaptırımı uygulayanSiyah-beyazlılarda 2016-17 sezonu ve 2017-18'in ilk yarısında forma giyenFutbol Federasyonu'nun FIFA'nın Dimov'un alacağı yüzünden verdiği puan silme cezasını puan tablosuna yansıttığı 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Manisaspor, henüz sezonun başlamasına 2 hafta varken eksi 6 puanla son sıraya geriledi.şimdi ise grupta amatör kümeye düşecek takımlar arasında en büyük aday olarak görülen Manisaspor'un, FIFA'lık olan borçları yüzünden daha alt liglere düşürülme ihtimali bulunuyor.