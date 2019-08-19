Nasır’dan dönüşüm için yerel yönetimlere çağrı

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 17 Ağustos 1999 depreminin 20'nci yıldönümünde böylesi acıların tekrar yaşanmaması dileğinde bulundu; planlamanın yaşamsal önemine dikkat çekti. Nasır, "Deprem kuşağında bulunan ilimiz ve ülkemizde bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz. İzmir bugün itibarıyla virajın son dönemecindedir. Acil şekilde bölgesi ile bütüncül planlar yapılmaması halinde sadece yüzde 15 sağlıklı konuta sahip ilimizde, depreme bağlı can ve mal kayıpları yaşanacaktır. Bu dönüşümün gecikmesi halinde oluşacak sonuçların vebali de büyük olacaktır. Bu nedenle yerel yönetimler, belediye başkanlarımızın siyasi hesapları bir yana bırakarak yeni acılar yaşanmaması için hızla harekete geçmeleri gerekiyor. Yerel yönetimlerartık bu konuda mazeret üretmek yerine, yasadan gelen haklarını da kullanarak bulundukları bölgenin gelecek 50 - 100 yılını planlamaları için ivedi olarak çalışmaya başlamalı. Bizler de halkımızın vekilleri olarak konunun Ankara'daki takipçisi olacağımızı taahhüt ediyoruz" dedi.