Sürücüsüz servise birincilik

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Karşıyaka ilçesindeki bir özel okulun 4'üncü sınıf öğrencileri Aras Aktaş, Adnan Khalilli ve Rüzgar Meral, lego parçaları kullanarak, 'Sürücüsüz Okul Servisi' tasarladı. Öğrenciler, kodlama ve programlama teknikleri ile robotlarını geliştirdi. 24 farklı şehirden 206 takımın katıldığı Dünya Robot Olimpiyatı'nın Türkiye elemelerine katılan öğrenciler,Türkiye şampiyonu oldu. Danimarka'nın Aarhus kentinde yapılan World Robot Olympiad Friendship Invitational 2019'a katılan öğrenciler, 18 takımın yarıştığı, 'Open We Do' dalında robotları ile tüm görevleri başarı ile yerine getirerek birinci oldu. Robotik kodlama öğretmeni Sibel Akyol, "Dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran ilk takım oldular" dedi.