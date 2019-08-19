Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Sürücüsüz servise birincilik

Sürücüsüz servise birincilik

’da özel bir okulun 3 ilkokul öğrencisi, ’nın finalinde projeleriyle 150 takımın arasında 1. oldu

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Sürücüsüz servise birincilik
İZMIR'IN Karşıyaka ilçesindeki bir özel okulun 4'üncü sınıf öğrencileri Aras Aktaş, Adnan Khalilli ve Rüzgar Meral, lego parçaları kullanarak, 'Sürücüsüz Okul Servisi' tasarladı. Öğrenciler, kodlama ve programlama teknikleri ile robotlarını geliştirdi. 24 farklı şehirden 206 takımın katıldığı Dünya Robot Olimpiyatı'nın Türkiye elemelerine katılan öğrenciler,Türkiye şampiyonu oldu. Danimarka'nın Aarhus kentinde yapılan World Robot Olympiad Friendship Invitational 2019'a katılan öğrenciler, 18 takımın yarıştığı, 'Open We Do' dalında robotları ile tüm görevleri başarı ile yerine getirerek birinci oldu. Robotik kodlama öğretmeni Sibel Akyol, "Dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran ilk takım oldular" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sürücüsüz servise birincilik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN