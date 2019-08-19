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TZOB Başkanı üreticilere dolandırıcılık uyarısı yaptı

Giriş Tarihi: 19.8.2019
TZOB Başkanı üreticilere dolandırıcılık uyarısı yaptı
TÜRKIYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sultaniye üzümleriyle meşhur Manisa'nın Sarıgöl ilçesini ziyaret etti. Dindarlı Mahallesi'nde domates üretimi yapan tarlalarda incelemelerde bulunan Bayraktar, üreticilerin sıkıntılarını dinledi. Sarıgöl Ziraat Odası uygulama alanındaki çeşitli üzüm türü bağlarını gezen Bayraktar, üzüm üreticilerini dolandırıcılara karşı uyardı. Bayraktar, "Adam eline çekini, senedini alıyor ve üzümlerinize yüksek fiyat biçiyor. Üreticimiz 'Ben iyi fiyatla üzüm sattım' diyerek seviniyorlar ama karşısındaki dolandırıcı çıkıyor. Bu nedenle üzüm satacağınız kişilerin ticari itibarı olmalı. Kişilerin güvenirliğinin olup olmadığını araştırarak üzümlerini satınız" dedi.
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TZOB Başkanı üreticilere dolandırıcılık uyarısı yaptı
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