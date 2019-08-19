Urla İgor Yelken Yarışları sona erdi

URLA
Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri kapsamında Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları sona erdi. Yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Umman'dan toplam 9 takım katıldı. 36 yelkenci 4 gün boyunca Urla Karantina Adası ile Kum Denizi arasındaki parkurda yarıştı.
Toplam 80 yarış sonunda Göztepe Yelken Kulübü birinci olurken, Umman ikinci, Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncü sırayı aldı.
Yelken sporu için çok uygun bir denize sahip olduklarını belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Sporcularımız inşallah Türkiye ve dünya genelinde daha da iyi başarılar elde edip Urla'mızı gururlandıracak" ifadelerini kullandı.