Urla İgor Yelken Yarışları sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

URLAGeleneksel Bağbozumu Şenlikleri kapsamında Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları sona erdi.Toplam 80 yarış sonundaYelken sporu için çok uygun bir denize sahip olduklarını belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Sporcularımız inşallah Türkiye ve dünya genelinde daha da iyi başarılar elde edip Urla'mızı gururlandıracak" ifadelerini kullandı.