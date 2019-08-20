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Atamayana attılar

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Atamayana attılar
YILMAZER: Altınordu sezona mağlubiyetle başladı. Neye bağlıyorsunuz bu yenilgiyi? Timor: Beraberliğe bile üzüleceği bir maçı kaybetti Altınordu. Futbolda 'atamayana atarlar' diye bir söz vardır. Aynen öyle oldu. 2 topu direkten döndü, 6 pastan, 3 pastan neler kaçırdılar neler. İyi oynamak, pozisyona girmek yetmiyor, yakaladın mı atacaksın. Tek eksikleri son vuruş becerileri idi. Çifdalöz: Deplasmanda oynayan bir takım ancak bu kadar pozisyona girebilir. Farklı kazanabilecekleri bir maçı kaybetmeleri beni üzdü. Ancak gençlerin sergilediği mücadeleye de saygı duymamız gerekiyor.
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Atamayana attılar
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