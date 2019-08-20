Atamayana attılar

BUGÜN NELER OLDU

Beraberliğe bile üzüleceğibir maçı kaybetti Altınordu.Futbolda 'atamayana atarlar'diye bir söz vardır. Aynen öyleoldu. 2 topu direkten döndü, 6pastan, 3 pastan neler kaçırdılarneler. İyi oynamak, pozisyonagirmek yetmiyor, yakaladın mıatacaksın. Tek eksikleri son vuruşbecerileri idi.Deplasmanda oynayanbir takım ancak bu kadarpozisyona girebilir. Farklı kazanabilecekleribir maçı kaybetmeleribeni üzdü. Ancak gençlerinsergilediği mücadeleye de saygıduymamız gerekiyor.