Atamayana attılar

YILMAZER: Altınordu sezona mağlubiyetle başladı. Neye bağlıyorsunuz bu yenilgiyi? Timor:
Beraberliğe bile üzüleceği
bir maçı kaybetti Altınordu.
Futbolda 'atamayana atarlar'
diye bir söz vardır. Aynen öyle
oldu. 2 topu direkten döndü, 6
pastan, 3 pastan neler kaçırdılar
neler. İyi oynamak, pozisyona
girmek yetmiyor, yakaladın mı
atacaksın. Tek eksikleri son vuruş
becerileri idi. Çifdalöz:
Deplasmanda oynayan
bir takım ancak bu kadar
pozisyona girebilir. Farklı kazanabilecekleri
bir maçı kaybetmeleri
beni üzdü. Ancak gençlerin
sergilediği mücadeleye de saygı
duymamız gerekiyor.