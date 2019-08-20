Dokuma tezgahının mınyatürünü yapıyor

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Denizli'de?40 yıl boyunca kol gücüyle çalışan dokuma tezgahları yapan Metin Özmen (67), geleneksel tezgahların yerini önce elektrikli ardından da bilgisayar programlarıyla çalışan makinelere bırakmasıyla işsiz kaldı. Yeteneğini bir süre demir ve tahta parçalarıyla süs eşyası yaparak değerlendiren Özmen, eski işinde ürettiği kol gücüyle çalışan dokuma tezgahlarının minyatürlerini yapmaya karar verdi. Özmen, 3 aylık çalışmayla yaklaşık 30 santimetre boyunda, minyatür dokuma tezgahı yapmayı başardı. Tezgahın kamçı, falaka, mekik, tefe, eksantrik gibi tahta ve demir parçalarını atölyesinde tek tek el işiyle yapan Özmen, montajını da günlerce uğraşarak tamamladı. Özmen'in 3 ayda yaptığı elektrikle çalışan minyatür dokuma tezgahında minik ürünler dokunabiliyor. Minyatür tezgahı yapmak için 3 ay çalıştığını belirten Özmen, "Şimdiye kadar 4 minyatür tezgah yaptım. Tanesini 15 bin liradan satışa sundum. Eski tezgahlar ortadan kalktığı için minyatür tezgahlar, tekstilin simgesi olacak" diye konuştu.