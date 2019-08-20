Eroını ıslak mendıl paketıne gızlemış

BUGÜN NELER OLDU

DENİZLİ'DE Sarayköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında denetim yaptı. Hareketlerinden şüphelenilen kişiyi durduran polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin üst aramasında, ıslak mendil paketine gizlenen 20 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Öte yandan İzmir'in Menemen ilçesinde ise uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 7 kişi yakalanırken, mısır tarlasına ekilmiş Hint kenevirleriyle birlikte satışa hazır vaziyette 4.5 kilo esrar ele geçirildi.