Evlerın çatısı kırmızı oldu

Manısa'da domateslerin bollaşmasıyla kışlık salça üretimine başlayan Sarıgöllü kadınlar güneşin etkisiyle 10 gün içinde salçaların doğal ve katkısız olarak hazırlıyor. Kadınlar salçanın katkısız olması nedeniyle lezzetlerinin de bir başka güzel olduğunu söyledi. Sarıgöl'de ev salçası yapan 40 yaşındaki Aynur Baş, ev salçalarının 10 günde yapıldığını belirterek, "Satın aldığımız salçalık domatesleri bol suyla iyice yıkadıktan sonra küçük parçalara ayırarak tuzlandıktan sonra bidonların içlerini doldurup güneşin altına koyarız. Her gün bidonlara konulan domatesleri karıştırarak erimesini bekleriz. Eriyen domatesleri daha sonra geniş kapların içerisine süzerek çekirdeklerini ayırdıktan sonra güneş altında bir hafta karıştırarak salça olmasın sağlarız. Salçamızı daha sonra cam kavanozlara doldurup mutfağımızdaki raflara bırakarak kış aylarında tüketmekteyiz. Ev yapımı katkısız domates salçaların lezzeti başka oluyor" dedi.

KİLOSU 20-25 LİRA

Sarıgöl ve çevresinde evlerde yapılan salçaların kilosunun 20-25 liradan satıldığını belirten Aynur Baş, "Evlerde salça yapımına başlandı. Ailelerin kimi ihtiyacı kadar olanını yaparak kışlık yiyeceklerini yapmakta, kimi aileler de ihtiyacından fazlasını yapıp satıyor" diye konuştu.