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Jandarma yalanıyla yaşlı adamı dolandırdı

’de kendisini jandarma olarak tanıtan Çınar T., A.T.’yi paralarının sahte olduğu yalanıyla kandırıp 10 bin lirasını aldı

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Jandarma yalanıyla yaşlı adamı dolandırdı

DENIZLI'NIN Sarayköy ilçesinde, dolandırıcı Çınar T. (40), 79 yaşındaki A.T.'yi kendisine kurban seçti. Kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtan Çınar Tepe, Sarayköy'ün Duacılı Mahallesi'nde yaşayan A.T.'yi telefonla arayarak, evinde bulunan paraların sahte olduğu yönünde bilgi aldığını ve kontrol için yanına geleceğini söyledi. Duydukları karşısında korkuya kapılan A.T., Çınar T.'yi evine davet etti. Geçen 14 Ağustos Çarşamba günü eve giden Çınar T., A.T.'nin 10 bin lira parasını alarak kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen A.T., jandarmayı arayarak yaşadığı olayı anlatıp yardım istedi.

SABIKA KAYDI VAR
Çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Çınar T. olduğunu tespit etti. Daha önce de dolandırıcılıktan sabıkası bulunan Çınar T., Pamukkale ilçesindeki evine geçen cumartesi günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından dün adliyeye sevk edilen Tepe tutuklandı. Tutuklanan Çınar T.'nin dolandırıcılık suçundan 2.5 ay hapis yattığı ve kısa süre önce tahliye edildiği belirtildi.

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Jandarma yalanıyla yaşlı adamı dolandırdı
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