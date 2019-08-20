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Oldu mu !

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Oldu mu Altay!
YILMAZER: Altay, kötü başladı. Neden kaybettiler? Timor: Çok kötü bir gol yediler. Defans ile kaleci birbirine girdiler ve topu da kalelerinde gördüler. Ardından Özgür'ün de ikinci sarı karttan atılması ile tüm moraller alt üst oldu. Sonuç da kaçınılmaz oldu. Geride bu hatalar olurken ileride de pozisyon bulmakta zorlandılar. Kendi etti, kendi buldu, maçın özeti bu olmalı. Çifdalöz: Hem 1-0 geriye düşüp hem de koskoca bir ikinci yarıyı oynamak çok zor. Rakip Ümraniyespor ise bu daha da zor. Zira takım olarak kapanıp, hızlı kontratak silahları var. Kendi taraftarı önünde beklenmeyen bir oyun ve beklenmeyen bir skor çıktı ortaya.
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Oldu mu Altay!
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