Oldu mu Altay!

YILMAZER: Altay, kötü başladı. Neden kaybettiler? Timor:
Çok kötü bir gol yediler.
Defans ile kaleci birbirine girdiler
ve topu da kalelerinde gördüler. Ardından
Özgür'ün de ikinci sarı karttan
atılması ile tüm moraller alt üst
oldu. Sonuç
da kaçınılmaz
oldu. Geride
bu hatalar
olurken
ileride
de pozisyon
bulmakta
zorlandılar.
Kendi etti,
kendi buldu,
maçın
özeti bu olmalı. Çifdalöz:
Hem 1-0 geriye düşüp hem de
koskoca bir ikinci yarıyı oynamak
çok zor. Rakip Ümraniyespor ise bu
daha da zor. Zira takım olarak kapanıp,
hızlı kontratak silahları var.
Kendi taraftarı önünde beklenmeyen
bir oyun ve beklenmeyen bir skor
çıktı ortaya.