Oldu mu Altay!

BUGÜN NELER OLDU

Çok kötü bir gol yediler.Defans ile kaleci birbirine girdilerve topu da kalelerinde gördüler. ArdındanÖzgür'ün de ikinci sarı karttanatılması ile tüm moraller alt üstoldu. Sonuçda kaçınılmazoldu. Geridebu hatalarolurkenileridede pozisyonbulmaktazorlandılar.Kendi etti,kendi buldu,maçınözeti bu olmalı.Hem 1-0 geriye düşüp hem dekoskoca bir ikinci yarıyı oynamakçok zor. Rakip Ümraniyespor ise budaha da zor. Zira takım olarak kapanıp,hızlı kontratak silahları var.Kendi taraftarı önünde beklenmeyenbir oyun ve beklenmeyen bir skorçıktı ortaya.