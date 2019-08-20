Son umudu Ankara

ardından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tarafından haksız yere işten çıkartılan 4 çocuk babası Bayram Bektaş, hakkını aramak için Ankara CHP Genel Merkezi'ne gitmek için pedala bastı. Menemen Belediye binası önünde SABAH'a konuşan 49 yaşındaki Bektaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce 'Sorununuz olursa, işten atma olursa namus sözü veriyorum ben buradayım gelin derdinizi anlatın' demişti. Şimdi ben de derdimi anlatmak için Ankara'ya gidiyorum" dedi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yerel seçimler sonrası koltuğa oturur oturmaz ilk etapta 284 kişiyi işten çıkardı. İşine son verilenlerden biri olan 49 yaşındaki Bayram Bektaş'ın işe geri dönmek için yaptığı tüm girişimleri cevapsız kaldı. 5 yıl çalıştığı Menemen Belediyesindeki çaycılık işine "küçülme" gibi nedenler gösterilerek 24 Haziran'da son verildiğini belirtti. İşe dönüş davası açtığını anlatan Akbaş, ancak bir an önce işine kavuşmak istediğini, bu nedenle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gitmeye karar verdiğini söyledi. Son çareyi Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne gitmekte bulan Bektaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na durumu anlatmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun, "Bütün İşçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" dediğini hatırlatan Bektaş, "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, daha belediye başkan adayıyken yanımızda olduğunu ve kimsenin işten çıkmayacağını beyan etmişti. Ama başkanlık koltuğuna oturur oturmaz bizi işimizden etti. Ayrıca adaylık sürecinde maaşlarımızın az olduğunu ve yükseltmek için elinden geleni yapacağının da altını çizen Serdar Aksoy, bırakın maaş yükseltmeyi işten çıkarılmadan önce bile maaşlarımızı ödemedi. Kıdem tazminatım, izinlerim hiçbiri ödenmedi. 24 Haziran'da işten çıkarıldıktan bu gene kadar işe iade işlemi için tüm girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Dilekçe yazmıştım. Onun bile üstüne çizik atılıp geri gönderildi. Hiçbir şekilde kendisine ulaşamıyoruz" diye konuştu. İki bayrama da işsiz girdiğini sözlerine ekleyen Bayram Bektaş, şöyle devam etti: "Emek, dayanışma, hak, hukuk, adalet söylemlerinin CHP'li yöneticilerin ağızında sadece bir söylem olduğunu gördüğüm ve yaşadığım için bisikletle Ankara yolculuğumu başlatıyorum. Bankamatik memurluğu yapmadım, çalmadım çırpmadım, yan gelip yatmadım buna rağmen işten çıkarıldım. Sesimi duyurmak, yapılan haksız, dayanaksız uygulamaların, seçim meydanlarında oy almak uğruna verilen sözlerin asla tutulmadığını, hepsinin koca bir yalan olduğunu göstermek istediğim için pedal çevireceğim. İki bayramı buruk geride bıraktım. 4 evladıma bayramlık alamadım. İşte bu yüzden haklı mücadelemiz hukuki yollarla sonuna kadar devam edecektir."



VUKUATI ÇOK FAZLA

MAZBATASINI alır almaz belediyede işçi kıyımına başlayan CHP'li Aksoy, bu zamana kadar yaklaşık 400 emekçinin işine son verdi. Birçok kez işten çıkarılan belediye personelince protesto edilen CHP'li başkan, ayrıca yaptığı uygulamalarla da ilçedeki pazar esnafıyla ve hiçe saydığı muhtarlar tarafından eleştirilmişti