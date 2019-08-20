Yaşar ünıversıtesı’nde ‘iyılık’ gururu

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi, önde gelen sivil toplum kuruluşlarının da üyesi olduğu Birleşmiş Milletler nezdinde 2013 yılında kurulan Ulusal Gönüllülük Komitesi'ne kabul edildi. Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren, öğrencilerin sosyal sorumluluk dersini almadan mezun olamadığı, "İzmir'de iyilik var" diyerek sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek iyilik hareketini kente yaymaya çalışan Yaşar Üniversitesi, Ulusal Gönüllülük Komitesi'ne üye olarak kabul edilen ilk üniversite oldu. Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeler Koordinatörü Kevser Yavuz Çimenli, gönüllüğü ve toplumsal duyarlılığı yaşamın olmazsa olmaz bir parçası olarak gördüklerini, öğrencilere de bu duyarlılığı kazandırmak için farklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çimenli, "Ulusal Gönüllülük Komitesi'ne üye olarak kabul edilen ilk üniversite olmayı da bu nedenle çok önemsiyoruz ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.