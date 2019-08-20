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Yörükler ve Türkmenler Çameli’nde bir araya geldi

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Yörükler ve Türkmenler Çameli’nde bir araya geldi
Denızlı'de Çameli Yörük ve Türkmen Derneği tarafından ve Çameli Belediyesi desteğiyle düzenlenen 4.Çameli Yörük Şenlikleri Çameli Paşa Deresinde düzenlendi. Şenliğe, Çameli Kaymakamı Didem Dinç Çameli Belediyesi Başkanı Cengiz Arsan, Çameli Emniyet Amiri Bilal Cingör ,Ak Parti İlçe Başkanı Tanju Gököz ,Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı Yörükler Derneği Başkanı Özcan Özçelik ,Mahalle Muhtarları,Ramazan Kıvrak,Mülki idare amirleri ,ile farklı ilçelerden gelen dernek başkanları ve Yörükler ve binlerce vatandaş katıldı. Çameli Yörük Türkmen Derneği Başkanı Özcan Özçelik Yörüklerin yüzlerce yıldır özünden ve benliğinden kopmadan geleneklerini, milli manevi değerlerini yaşattıklarını belirtti.
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