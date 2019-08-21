Denizlispor transferde gaza bastı

BUGÜN NELER OLDU

SEZONA Galatasaray galibiyetiyle başlayan ve yaptığı 13 transferle adından en çok bahsettiren kulüplerden birisi olan Denizlispor'da yönetim Yücel İldiz'in raporu üzerine yeniden harekete geçti.Bu arada Denizli'nin Trabzonspor'dan renklerine bağladığı