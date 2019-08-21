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Denizlispor transferde gaza bastı

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Denizlispor transferde gaza bastı
SEZONA Galatasaray galibiyetiyle başlayan ve yaptığı 13 transferle adından en çok bahsettiren kulüplerden birisi olan Denizlispor'da yönetim Yücel İldiz'in raporu üzerine yeniden harekete geçti. En az 2-3 takviye yapmayı planlayan yönetim İsviçre'nin Young Boys takımında görev yapan golcü Fildişi Sahilli Roger Assale, Real Betis'ten Kolombiyalı forvet Juanjo Narvaez ve Belçika'nın US Gilloise takımından sol kanat Komorlarlı Faiz Selemani ile görüştüğü öğrenildi. Bu arada Denizli'nin Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Olcay Şahan'ın Antalyaspor maçında oynayacağı öğrenildi.
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Denizlispor transferde gaza bastı
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