Kulüplerden yangın hamlesi

İZMIR'DE yaşanan orman yangılarıyla ilgili İzmirli kulüpler de duyarsız kalmadı. Altay ve Karşıyaka, yaşanan doğa felaketinin ardından tekrar yeşillendirmek için harekete geçti. KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Küle dönen alanların yerini hemen ağaçlandırmanın vatandaşlık görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Kulüp ve taraftarlarımız olarak İzmir Büyükşehir Belediye tarafından gösterilen alanı ağaçlandırmak ve adını 'Karşıyaka Hatıra Ormanı' koymak istiyoruz" dedi.

ALTAY'DAN 1914 FİDAN BAĞIŞI

Altay'da yaptığı açıklamada, "Kulübümüz 1914 adet fidan bağışı ile güzel İzmirimiz'in ciğerlerini yakan orman yangınları sonrası tahrip olan yeşil alanların yeniden ağaçlandırılması için düzenlenen kampanyaya katılarak destek veren öncü kurumlar arasında yer alacaktır. Büyük taraftarımız, futbol okullarımızdaki öğrencilerimiz ve sevgili aileleriyle el ele vererek yanan bölgelerimizi daha yeşil hale getirmek için birlikte çalışacağız. Ulu Önderimizin de söylediği gibi "Ormansız bir yurt, vatan değildir" ifadelerine yer verdi.