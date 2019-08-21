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Pizzaların domatesleri Güzelköy’den

’da Güzelköy’de yetişen minik domatesler kurutularak Avrupa’ya ihraç ediliyor ve pizzaların üstüne konuluyor

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Pizzaların domatesleri Manisa Güzelköy’den
Manısa'da kuru üzümden en fazla domates ihracat ediliyor. Manisa Merkez'e bağlı Güzelköy'de yetişen minik domatesler Turgutlu'da fabrikada fırında kurutularak Avrupa'ya ihraç ediliyor. Avrupalılar kurutulan bu domatesleri pizzaların üstüne kullanıyor. Tarlasında ürettiği domateslerin kurutmalık domates olduğunu kaydeden üretici Hayrullah Çetin, "Bu çeşitler farklı bir çeşit, büyümüyor, irileşmiyor. Fırın kurutma bu çeşitler. Yurtdışında pizzaların üstüne kullanıyor. Türkiye'de kullanılan bir ürün değil" dedi. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, kuru domatesin genelde Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini kaydetti, "Üretilen salçalar da yakın ülkeler olan İran, Suriye gibi ülkelere daha çok ihraç yapılıyor. Salça yine ketçap olarak fabrikalar yapıp Avrupa ülkelerine gönderebiliyor" diye konuştu.
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Pizzaların domatesleri Manisa Güzelköy’den
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