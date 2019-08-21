Pizzaların domatesleri Manisa Güzelköy’den

BUGÜN NELER OLDU

Manısa'dakuruüzümden enfazla domatesihracatediliyor.Manisa Merkez'ebağlıGüzelköy'deyetişenminik domateslerTurgutlu'dafabrikada fırındakurutularak Avrupa'ya ihraçediliyor. Avrupalılar kurutulanbu domatesleri pizzalarınüstüne kullanıyor.Tarlasında ürettiği domateslerinkurutmalık domatesolduğunu kaydeden üreticiHayrullah Çetin, "Bu çeşitlerfarklı bir çeşit, büyümüyor,irileşmiyor. Fırın kurutmabu çeşitler. Yurtdışındapizzaların üstüne kullanıyor.Türkiye'de kullanılanbir ürün değil" dedi.Şehzadeler Ziraat OdasıBaşkanı Hüseyin Altındağ,kuru domatesin geneldeAvrupa ülkelerine ihraçedildiğini kaydetti, "Üretilensalçalar da yakın ülkelerolan İran, Suriye gibi ülkeleredaha çok ihraç yapılıyor.Salça yine ketçap olarak fabrikalaryapıp Avrupa ülkelerinegönderebiliyor" diyekonuştu.