Pizzaların domatesleri Manisa Güzelköy’den

Manısa'da
kuru
üzümden en
fazla domates
ihracat
ediliyor.
Manisa Merkez'e
bağlı
Güzelköy'de
yetişen
minik domatesler
Turgutlu'da
fabrikada fırında
kurutularak Avrupa'ya ihraç
ediliyor. Avrupalılar kurutulan
bu domatesleri pizzaların
üstüne kullanıyor.
Tarlasında ürettiği domateslerin
kurutmalık domates
olduğunu kaydeden üretici
Hayrullah Çetin, "Bu çeşitler
farklı bir çeşit, büyümüyor,
irileşmiyor. Fırın kurutma
bu çeşitler. Yurtdışında
pizzaların üstüne kullanıyor.
Türkiye'de kullanılan
bir ürün değil" dedi.
Şehzadeler Ziraat Odası
Başkanı Hüseyin Altındağ,
kuru domatesin genelde
Avrupa ülkelerine ihraç
edildiğini kaydetti, "Üretilen
salçalar da yakın ülkeler
olan İran, Suriye gibi ülkelere
daha çok ihraç yapılıyor.
Salça yine ketçap olarak fabrikalar
yapıp Avrupa ülkelerine
gönderebiliyor" diye
konuştu.