Tescilli Kale biberi yüzleri güldürüyor

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Denızlı'nınKale ilçesinde coğrafi işaret belgeli Kale biberi, bu yıl yüksek rekolteyle üreticisini memnun etti. Kale biberinde hasadın olumlu hava koşullarının da etkisiyle verimli geçmesi, üreticinin yüzünü güldürüyor. Geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle 600 dekar alanda 2 bin ton biber hasadı yapan üretici, bu yıl ise 3 bin ton rekolte bekliyor. Haftada 3-4 kez hasat yapan üreticiler tarlada biberi 2-3 liradan, pazarsa ise 3-4 liradan satışa sunuyor. Türkiye'nin üç tescilli biberinden biri olan Kale biberine yeni pazarlar bulmak ve ürünün dışa açılımını sağlamak isteyen yerel yönetim, üretici ve tüccar, ürünün tanıtımını festivaller aracılığıyla yapmaya çalışıyor. Demirciler Mahalle Muhtarı Süleyman Karauzun, "İç ve dış pazar istiyoruz. Kale biberini genellikle Aydın, Muğla ve Denizli'ye pazarlıyoruz. Türkiye'nin her yerine biber göndeririz" dedi. Biber ticareti yapan Hidayet Çıldır, Amerika ve Fransa'ya numune gönderdiklerini belirtti.