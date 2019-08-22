20 yıl sonra tekrar yürüyebilecek

DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde yasayan Meryem Ilgın'a (43) dogustan kalça çıkıklıgı teshisi konuldu. Bunun yanı sıra sol bacagı sag bacagından 4 buçuk santimetre kısa olan Ilgın uzun yıllardır yürüme bozuklugu ve denge problemi yasıyordu. Herkes gibi normal bir sekilde yürüyebilme hayali kuran Ilgın'ın bugüne kadar oldugu ameliyatlar sonuçsuz kaldı. Özel Tekden Hastanesi'ne gelerek bıçak altına yatmaya karar verdi.

KISALIK UZATILDI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Necip Özates'in tedavi altına aldıgı hasta her iki kalçası olmak üzere 2 farklı ameliyata alındı. Basarılı geçen ameliyatlar sonrası Ilgın'ın bacakları dengelenerek kalça protezi takıldı. Artık yürüyebilecek olan Ilgın hastaneye ve ameliyatı yapan Op. Dr. Necip

Özates'e tesekkür etti. Ilgın, "Ameliyat sonrası her seyim yerine geldi. 20 yıldan bu yana hem bacaklarımdaki kısalık hem de kalça çıkıklıgı ile hayatımı sürdürdüm. Çok zor günler geçiriyordum. Ameliyat sonrası bacagımdaki kısalık uzatıldı. Kalçamdaki kırık yer düzeltilip protez konuldu. Kendimi simdi daha iyi hissediyorum" dedi. Ameliyatı gerçeklestiren Op. Dr. Özates ise, "Ameliyatın üzerinden henüz 3 gün geçmesine ragmen agrılarında belirgin bir azalma meydana geldi. Durumu gayet iyi ve rahat" diye konustu.