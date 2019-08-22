Cankurtaran Yaz Kampı sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem Projesi kapsamında düzenlenen Yaz Kampı'nın kapanış programı yapıldı. Yaklaşık 2 ay süren Yaz Kampı farklı mahallelerde ikamet eden binlerce kadın, genç ve çocukları ağırladı. Kamp kapsamında Değerler Eğitimi, Büyükşehir DESKİ ile su kullanımı ve su tasarrufu, AFAD ekipleri tarafından deprem ve depremden korunma gibi konu başlıklarında kadınlara ve çocuklara bilgiler verildi. Üniversiteli gençler ise STK temsilcileri ile bir araya gelerek tecrübe ve birikimlerinden faydalandı. Eğitimlerin yanı sıra Yaz Kampı'nda eğlenme ikanı da bulan vatandaşlar yaz boyunca unutulmaz zaman geçirdi.