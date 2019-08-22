Endüstriyel tasarımcılar projeleri ile dikkat çekti

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında hem doğaya destek hem de kişilere maddi destek sağlayabilecek fikirler geliştirdi. Doğa, geleceğin teknolojileri, kadın dayanışması, sağlık sorunları gibi birbirinden farklı konulardan ilham alan gençler, ortaya çıkan özgün fikir projelerini anlattı. Gıda atıklarından elde edilen organik toprak, sahibinden komut alan valiz taşıma aracı gibi projeler düşük maliyetleriyle de dikkat çekti. Tuğba Abay, çevre bilincine katkı sağlamak amacıyla "Döngü" isimli projesiyle gıda atıklarından organik toprak üretti. Gözde Ölmez, 'İstasyon' projesiyle kadınlara istihdam sağlamak için mobil mutfak tasarladı.