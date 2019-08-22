Foça Tatil Köyü’nün ihalesi iptal edildi

İzmır'de 52 yıl önce açılan ve 2005'te kapatılan Foça Tatil Köyü, 2006'daki ilk ihalede 8.2 milyon dolara Yıldırım Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne verilmiş, ancak teslim aşamasında ihale iptal edilmişti. İkinci ihaleyi ise İstanbul Merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. İhaleyi 49 yıllığına 44 milyon 250 bin lira bedelle kiralama hakkını elde eden Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İhalesi Başkanlığı'ndan İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi'nin yapılmasını bekledi.

ÜZÜNTÜ YARATTI

Firmaya Özelleştime İdaresi Başkanlığı'nın iletilen karar yazısında, "Özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir İli, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 187 Ada, 7, 14, 15, 16 ve 19 parsellerdeki Foça Tatil Köyü'nün 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesini teminen 26.05.2018 tarihinde ihale ilanına çıkılmış ve buna ilişkin ihale 30.07.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Tatil Köyü'nün özelleştirilmesine ilişkin ihale, ilan metninin 5. maddesi ve ihale şartnamesinin ilgili hükümlerine istinaden iptal edilmiştir" cümlelerine yer verildi. Karar, Foça halkı, esnafı ve turizm camiasınca hayal kırıklığı ve üzüntüyle karşılandı.