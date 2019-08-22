Göztepe’de taraftar transfer bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Lig'in ilk haftasında evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilerek taraftarını üzen Göztepe, yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken, sarı-kırmızılıların ilk karşılaşmada hücumda sergilediği performans adeta hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezondan bu yana gol yollarında sorunlar yaşayan Göz-Göz, Antalyaspor karşısında sadece 1 isabetli şut atabildi.İzmir'den 3 puanla dönen Antalyaspor ise Göztepe karşısında 9 şut atıp 3'ünde isabet buldu. Başkan Mehmet Sepil'in şu an için sessiz kaldığı ancak 2 Eylül'e dek hamleler gerçekleştirebileceği ifade edildi.