Üzüm üreticisinin fiyat beklentisi

BUGÜN NELER OLDU

Dolu, don ve hastalıklardan dolayı zorlu bir sezon geçiren ve hasadına başlanarak kurutulmaya başlayan üzümde üreticilerin gözü kulağı Manisa'da yapılacak olan rekolte ve taban fiyat açıklamasında. Manisalı üreticiler üzümde 11,5 liranın altına düşülmemesi gerektiğini belirtirken bu fiyatın altına düşülmesi halinde zarar edeceklerini söyledi. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ da üreticilere 'Üzümü açığa dökme' çağrısında bulunarak ürünlerin yavaş yavaş piyasaya sürülmesini istedi. Kuru üzüm hasadının yerine göre 15-20 gün süreceğini belirten Ahmet Özcanlar, "Öyle çok yüksek bir verim yok. Ondan dolayı devletimizden bizi desteklemesini ve desteklemeleri biraz daha artırmasını bekliyoruz. Şu anda 11-12 lira civarında kuru üzüm fiyatı. Bu fiyatın korunmasını bekliyoruz. Borsanın bu fiyatları korumasını bekliyoruz" diye konuştu