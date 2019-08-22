Yapılan yanlışlık ıle fenomen oldu

Denızlı Acıpayamlı olan ve Almanya'da yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Yunus Emre Nalcı küçüklüğünden bu yana müzikle uğraşıyor. Nalcı geçtiğimiz günlerde Future isimli dünyaca ünlü bir sanatçıya ait olan şarkının Almanca versiyonunu söyleyerek dünyanın en büyük müzik platformlarından birine yükledi. Ardından kendi şarkısını Future isimli rap şarkıcısının hesabında gören Nalcı adeta şok yaşadı. Yaşanan olay sonrası kısa süreliğine de olsa dünyada meşhur olan Nalcı, yaptığı şarkının yanlışlıkla dünyaca ünlü rap sanatçısı Future'nin hesabına yüklendiğini ifade etti. Nalcı, "Ben şarkıyı Spotify'e yükledim. Orda da bir karışıklık olmuş ve Future'nin profiline yüklenmiş. Ondan sonra arkadaşlara bana mesajlar attı 'senin şarkın Future'nin profilinde ne arıyor?' diye, ondan sonra gazeteciler bana sosyal medyadan ulaşmaya başladı. Sonrasında problem müzik platformunda düzeltildi. Benim bir şey yapmama kalmadı ve onlar düzeltti. Güzel bir histi bu kadar insanın etrafından olması ama biraz da garip geldi. 2 günlüğüne de olsa ünlü oldum" dedi.

'ŞAKA SANDIK'

İki günlüğüne de olsa dünyada meşhur olan oğlu ile gurur duyduğunu kaydeden annesi Elvan Nalcı ise, "Bayram günü sabahı kalktık şarkı patlama yapmış. İlk önce şaka olduğunu sandık. Ama bayağı güzel oldu" dedi.