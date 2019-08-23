Altay’da büyük rezalet

TFF 1. Lig ekibi Altay, kulüpten alacağı kesinleşen bir medikal firmasının Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne gönderdiği hacizle ilgili açıklama yaptı. Eski yöneticilerden Erdoğan Alançay'ın firması tarafından gönderildiğini açıkladığı haciz girişiminde firma avukatı, kulübün kupalarını haczetmeye çalıştı. Uzun tartışmalar sonrası ödeme yapan siyah-beyazlılar, kupaları kurtardı.

KULÜPLE ILIŞIĞI KESILECEK

Firma avukatının kupaları almaya çalışmasına tepki gösteren Altay yönetimi, Erdoğan Alançay'ın kulüp üyeliğinin sonlandırılacağını duyurdu. Kupaları haczetme tavrına öfke kusan siyah- beyazlılar, "İçimizdeki İrlandalı" başlığıyla şu açıklamayı yaptı: "Eski yönetici ve genel kurul üyesi olan şahıs, geçmiş yıllarda sahibi olduğu medikal ürünler firması üzerinden kulübümüze fatura karşılığı mal verdiğini iddia ederek icra takibi başlatmıştı. İdman sonrası soyunma odasına gelen futbolcularımız duşa girdiği sırada kadın avukat içeride sporcularımızın çıplak olduğunu söylememize rağmen soyunma odasında mal tespiti yapacağını belirterek içeriye girmeye çalıştı. Kulübümüz borcu kapatma çabası göstermesine rağmen avukat, 'Bana Türkiye Kupaları lazım. Altay'ın kupalarını alıp satışa çıkaracağım' dedi. Krizi çözdük ama bunları unutmayız"