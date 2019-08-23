Göztepe istanbul’da siftah peşinde

Süper Lig'de Göztepe, ikinci haftanın açılış maçında Beşiktaş'a rakip olacak. Vodafone Park'ta bugün saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe maçında hakem Ali Palabıyık görev yapacak. Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş maçı öncesinde Cameron Jerome'un sakatlığı bulunuyor. Antalyaspor karşısında 1 maçlık cezasını tamamlayan teknik direktör Tamer Tuna müsabakada takımının başında sahaya çıkabilecek.

TUNA'DAN ERKEN REVİZYON

Taraftarların baskısı üzerine harekete geçen yönetimin, Beşiktaş maçı sonrası ileri dönük orta saha transferi için görüşmelere başlayacağı belirtildi. Göztepe'nin Akhisarspor'dan ayrılan Josue üzerinde yoğunlaştığı bildirildi. Bu arada Tuna'nın Beşiktaş maçında revizyon yapacağı öğrenildi. Antalya maçında verimsiz olan Halil'in yerine Yasin Öztekin, orta alanda da Deniz Kadah'ın yerine Alpaslan ile oynayacak.