İzeltaş 10 bin fidan ve 850 kişiyle hazır

BUGÜN NELER OLDU

18 Ağustos'ta başlayan ve birçok ilçede uzun süre etkili olan orman yangınlarının ardından başlatılan yeşillendirme kampanyasına İZELTAŞ'tan da destek geldi. Sosyal medyada İzmirlilerden gelen çağrılar ve yapılan paylaşımların ardından başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere birçok kurum ve kuruluş harekete geçti. Başlatılan seferberlik kapsamında İZELTAŞ, Ege Orman Vakfı'na 10 bin fidanlık bağışta bulunacak. İZELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Hepimiz çok üzüldük; ancak şimdi kayıplarımızı telafi etme zamanı. El ele verip güzel İzmir'imizin dağlarında yeniden çiçekler açtıracağız" dedi. Yorgancılar ayrıca, 850 çalışanıyla İZELTAŞ Ailesi'nin bu kapsamda yapılacak faaliyetlere destek vermeye ve katılmaya hazır olduğunu söyledi