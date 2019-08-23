Kadına şıddete karşı kulaç atacaklar

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de, açık su yüzücüsü 6 kişilik ekip, EGİAD desteği ve EÇEV işbirliği ile kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak için Çeşme'den Seferihisar'a kadar yüzecek. Daha önce Türkiye ile Yunan adaları arasında, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nda yüzen ekip üyeleri, yarın 80 kilometre uzunluğundaki parkuru geçecek. Ekibin başlarındaki bonelerde ise şiddet gören kadınların isimleri yazacak. Kendi alanlarında önemli başarılara imza atan eczacı Seda Kansuk, bir şirketin icra kurulu üyesi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk, bilgisayar mühendisi Uğur Doğan, pazarlama müdürü Senem Ülker ile İngilizce öğretmeni Ayşin Oya Bekbay'dan oluşan ekibe, dalgıçlar ile doktorlar da tekneden eşlik edecek. Her yüzücü 1'er saatlik ara ile suya girerek yüzecek, gece boyunca yüzücülerin üzerine takılacak ufak bir ışık kaynağı ile yüzme aktivitesi kesintisiz devam edecek. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "Farkındalık yaratmanın yanı sıra kız çocuklarıne da destek vereceğiz. Toplanan bağışlarla, kızlarımıza spor bursu verilecek" dedi.