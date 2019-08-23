Kaval kemiği olmayan Ahmed yürümek istiyor

Surıyelı Hüseyin Mahme ile Cihan Ferman çifti, 7 yıl önce, oğulları Halil'i (8) yanlarına alarak, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, İzmir'e yerleşti. Cihan Ferman, 5 yıl önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikiz çocukları Ahmed ve Muhammed Mahme'yi dünyaya getirdi. Ailenin iddiasına göre, oğullarından Ahmed yaklaşık bir ay boyunca hastanede kuvözde kaldı ve kendilerine gösterilmedi. Daha sonra oğullarını gören aile Ahmed Mahme'nin sağ bacağının diğerinden birkaç santimetre kısa, ayağın da içe dönük olduğunu fark etti. Sağ ayak tabanı düz olmadığı için yere basmakta zorlanan ve ayakkabı da giyemeyen Ahmed Mahme'nin yapılan kontrollerde milyonda bir görülen tibial hemimelia (Doğuştan kaval kemiği eksikliği) hastası olduğu fark edildi.

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Aile, Kaval kemiği bulunmayan, yere basmakta hayli zorlanan Ahmet Mahme için İstanbul'da bulunan bir özel hastaneye ulaştı. Hastane, Ahmed Mahme'nin bacak uzatma operasyonu yöntemi ile ayak deformesinin düzeltilmesi için yapılması planlanan ameliyatın 35 bin liraya mal olduğuna yönelik rapor düzenledi. baba Mahme, ameliyat için destek istedi.